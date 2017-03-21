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台化麥寮廠驚傳塵爆 現場起火濃煙密佈

台化麥寮廠聚苯乙烯廠儲槽今天下午發生塵爆，起火燃燒，現場冒出濃濃黑煙。（環保局提供）

2017-03-21  18:14

［記者黃淑莉／雲林報導］台塑六輕今天下午驚傳塵爆，雲林縣消防局下午3點20分接獲通報，台化麥寮廠聚苯乙烯廠儲槽爆炸，冒出濃濃黑煙，六輕消防隊進場灌救，15分鐘控制火勢，幸無人員受傷。

麥寮六輕今天下午傳出爆炸聲，台塑聚苯乙烯廠儲放丙烯腈、丁二烯、苯乙烯樹脂基粉 （ABS基粉）的儲槽，疑因超壓、閥蓋彈開，造成粉塵爆炸，現場濃煙密布，六輕消防隊3點20分接獲通報，立即出動4部車輛前往灌救，在15分鐘內控制火勢，但因擔心溫度過高復燃，現場持續灑水降溫。

雲林縣環保局獲報於3點25分抵達現場，進行採證及採樣，環保局表示，ABS基粉是塑料加工使用或混料使用，無危害，稽查人員以鋼瓶採取空氣，及使用氣相紅外光光譜分析儀，針對附近空氣吕質測站、監測車數據監控中。

台化麥寮廠聚苯乙烯廠儲槽今天下午發生塵爆後，消防隊趕至現場。（環保局提供）

台化麥寮廠聚苯乙烯廠儲槽今天下午發生塵爆，消防隊員現場灌救。（環保局提供）（記者黃淑莉攝）

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