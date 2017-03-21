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超商值大夜班涉吸毒 被逮說「為提神」

2017-03-21  17:58

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市中山區一家超商的男大夜員工，涉嫌在店內趁休息的時間，吸食安非他命毒品，北市警大安分局獲報後，日前在他下班時，將他逮捕，並在口袋內起獲安非他命毒品與吸食器，他說「因為值班大夜精神不濟，才會購毒吸食」，訊後依毒品送辦。

警方是在追查毒品案時，查知該男超商員工涉嫌吸毒，在本週日上午8許，前往超商查緝，當時該員工正換班在休息室，見警方到場，主動拿出身上的毒品。

警方帶回偵訊後，正根據嫌犯供稱的購毒管道，向上查緝毒品上游來源。

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  • 北市警大安分局。（記者邱俊福攝）

    北市警大安分局。（記者邱俊福攝）

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