毒蟲擁毒百餘克 見警駕車急逃卻敗給紅燈

2017-03-21 17:57

〔記者王俊忠／台南報導〕昨天深夜，南市一分局員警在東區中華東路一段執行路檢時，涉擁毒的黃姓毒蟲（21歲）駕車行經，心虛下加速衝過臨檢點逃逸，警方駕車追緝，發現黃嫌座車陷入停等紅燈的車陣中動彈不得，員警快跑包抄，在黃嫌身上起出一百餘克的K他命與數公克安非他命。

昨晚，南市一分局府東派出所所長陳宗鑫率同仁及偵查隊偵查佐等人，在東區中華東路一段80巷口擴大路檢。

時近深夜11點20分，警方見21歲的黃姓男子（無前科）駕駛小客車行經路檢點時，眼神閃爍似急欲離開現場，經員警指揮示意攔停受檢，沒想到黃嫌不但拒絕攔查，還加速衝撞臨檢點逃逸，幸未傷及員警。

現場員警見狀，即駕車從後追緝，可能天公伯也應驗伸出援手，恰逢中華東路與小東路口的號誌轉為紅燈，歹徒所駕小客車被其前方車輛阻絕在車陣中動彈不得，陳宗鑫見機不可失，即率同員警快跑包抄車子、攔停圍捕，在黃嫌身上起獲毒品K他命6包（共重104.81公克）與安非他命1包（3.74公克）。

警訊時，黃嫌坦承吸食毒品不諱，並供稱所持有的毒品是個人吸食所用。訊後被依毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

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