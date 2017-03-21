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囂張少年闖紅燈還比V 掉了玩偶認領苦吞罰單

員警將包在塑膠袋的龍貓（紅圈）帶回派出所，沒多久少年就上門認領，並收下2張罰單。（記者洪定宏翻攝）

2017-03-21  17:45

〔記者洪定宏／高雄報導〕17歲黃姓少年買龍貓與史迪奇玩偶，給女友當生日禮物，半夜騎機車去送禮過程，遇警察攔檢，他闖紅燈落跑，對員警比勝利手勢、甩尾離去時，龍貓掉落地面，被員警帶回派出所；少年擔心女友不高興，硬著頭皮前去認領，警方開出無照駕駛及闖紅燈罰單，才讓少年領回龍貓。

高市警方指出，巡邏員警於本月20日凌晨約1點半，在苓雅區發現黃姓少年騎機車還持手機通話，就鳴笛示意他停車受檢，但少年竟加速逃逸，還闖紅燈。

員警擔心追車發生危險，就在附近路口持續巡邏，沒多久看到少年行經，竟然對員警比出勝利手勢，再度甩尾逃逸，放在腳踏板的龍貓（包在塑膠袋內）順勢掉落地面。

員警撿起龍貓帶回派出所，不到10分鐘，少年托朋友前去認領，員警認為朋友非失主，要求在外等候的少年自行認領，他才畏首畏尾地走進派出所，接受員警查證身分，確認他就是落跑的機車騎士，立刻開出罰單，才讓他領回龍貓。

少年表示，他買龍貓與史迪奇給女友當生日禮物，擔心少了龍貓，女友會傷心難過，只好甘冒被開罰單的風險，到派出所認領。

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