守護舊好茶部落 修復「回家之路」計畫啟動

2017-03-21 17:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣霧台鄉魯凱族好茶舊社石板屋聚落，被世界建築文物保護基金會（WMF）列入瀕危文化資產名單中，文化部今天在禮納里部落舉辦建築文物守護紀念日系列活動，並宣布將展開舊好茶部落的10年修復計畫，文資局局長施國隆表示，錢不是問題，但舊好茶位處深山，執行能力將是首要克服的困難。

據傳600年前魯凱族人由雲豹領路來到舊好茶，因此舊好茶又被譽為「雲豹的故鄉」，魯凱族名是Kucapungane，意思是好美好美的地方，族人一直到1978年才遷至新好茶，舊好茶迄今仍保留著13幢石板屋。

施國隆說，未來將以10年時間完成修復計畫，包括逐步完成石板屋修復、軟硬體規劃與人才培育、舊部落文化空間規劃及步道整修，第1階段編列了300萬元，由於舊好茶遺世獨立，要回到舊部落執行修復工作有一定難度，需要中央與地方共同努力。

屏東縣政府秘書長黃肇崇、霧台鄉長杜正吉、立委簡東明等人均出席活動，黃肇崇也表示，縣府會與鄉公所一起配合中央的古茶布安文化遺產守護計畫，同時也希望中央夠協助，儘快修好鄉親日夜期待的安全便捷「回家之路」。

魯凱族作家邱金士說，他從出生到35歲都住在舊好茶，隨後跟著族人遷徙，45歲才再度回到舊好茶，每年有一半的時間都在山上，在山上相當自由，可以自己支配時間，到現在72歲了還是覺得「家」就是最棒的地方，現在只有汛期和想念啤酒味道的時候才會下山。

文化處表示，今年建築文物守護紀念日系列活動從3月21日至3月26日在禮納里好茶部落設置石板屋建築現地展，與好茶舊社整體保存影音影像紀錄成果展等， 3月22日至3月24日則有文資人員到舊好茶的實地探訪活動。