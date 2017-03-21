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詐團找車手先算命？ 「三重余文樂」忠誠盜領上億

2017-03-21  18:08

〔記者陳慰慈／新北報導〕檢警接獲線報指出，以綽號「冥王」的林姓男子為首的詐欺集團，將中國銀聯卡交付給自稱「三重余文樂」的黃姓男子等車手，在ATM提領贓款，檢警前後展開4波搜索，查扣208張銀聯卡及2978萬元現金，並在林嫌住處查扣隨身碟、教戰手冊等物，特別的是還有3張算命紙，疑林嫌聘用車手前會先請人算命，以確定這人「忠不忠誠」，新北地檢署今日依加重詐欺罪，起訴該詐騙集團9名成員，其中林嫌因不認罪，檢方建請從重量刑。

檢警調查，自稱是「三重余文樂」的黃姓男子等人，去年7至10月間，加入林姓男子為首的犯罪集團，該犯罪集團先在中國進行詐騙，被害人依指示匯款至詐騙集團掌控的人頭帳戶，再由詐騙集團成員將這些匯款，層層轉帳至中國地區的人頭帳戶後，將這些人頭帳戶的銀聯卡寄給在台灣的林男。

收到銀聯卡後，林男即透過手機通訊軟體「TELEGRAM」，以「冥王」的暱稱通知暱稱「加藤鷹」的莊男領走這些銀聯卡，再轉發給「三重余文樂」的黃姓男子等4名車手，暱稱「金正恩」的嫌犯則透過「TELEGRAM」，指揮黃男等車手前去ATM領款。

據了解，車手提領100萬元可分3000元紅利，「三重余文樂」供稱已領到30萬酬勞，檢警回推，光他一人起碼就盜領逾1億元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 自稱「三重余文樂」的黃姓男子等車手集團，去年10月被警方破獲。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

    自稱「三重余文樂」的黃姓男子等車手集團，去年10月被警方破獲。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

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