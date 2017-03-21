頭暈、臉紅紅！「馬伕」被逮突心肌梗塞

2017-03-21 17:46

［記者鄭淑婷／桃園報導］53歲邱姓男子搭載30歲中國籍陳姓女子，到桃園市桃園區一間摩鐵交易，完事後陳女走出會合時，被埋伏員警逮個正著，嫖客還在房內呼呼大睡，邱男在警局偵訊時突然頭暈、臉紅甚至癱軟，警方火速聯繫救護人員將他送醫，原來邱男是心肌梗塞發作，晚一點送醫恐送命，邱男手術完成後也直說：「命大。」

桃園警分局表示，行政組巡官汪思齊20日晚上6點多，與同仁在桃園區一間摩鐵埋伏，查獲30歲陳女與許姓男子從事性交易，逮捕負責載送陳女的邱男，邱男被帶到警局時並無異狀，沒有什麼食慾但有吃便當，到了10點多出現頭暈、臉紅等狀況，臉還紅得像「關公」一樣。

警方發現邱男面色異常，詢問邱男是否有喝酒，邱男回稱沒有、可能是氣喘老毛病發作，只要休息一下就可以了，不過，巡官汪思齊見他全身顫抖、癱軟，火速聯絡救護人員到場檢查，將邱男送往敏盛醫院急救，發現邱男根本不是氣喘而是心肌梗塞，所幸送醫撿回一命，邱男經心導管繞道手術後已無生命危險。

邱男說，他過去只有氣喘毛病，沒有心臟病相關病史，突然發作也嚇壞了，還好是在警局時被發現，自己算是命大；不過，邱男仍得被依妨害風化罪送辦。

涉嫌性交易的陳女以觀光名義來台，來台後以每次3000元代價賣淫，偵訊後警方將她移送收容、等待遣返，嫖客則依社維法裁罰。