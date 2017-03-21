為買衣服起口角 逆子竟開賓士撞死老爸

2017-03-21 17:37

〔記者吳昇儒／新北報導〕61歲孫姓男子19日與兒子駕車行經新北市汐止區大同路時發生口角，孫男憤而下車步行，讓兒子把賓士車開走。兒子原駕車往基隆行駛，突然想到台北散心。迴轉時見父親走在路上，一時氣憤，駕車衝撞他並肇事逃逸。孫父送醫後，搶救無效身亡。警方追查肇事車輛，發現肇事者竟是死者的兒子，訊後依殺人等罪將他移送法辦。

25歲孫男因為買衣服與父親發生嚴重口角，衝撞父親後，立刻開上貨櫃車引道往國道方向逃逸；隨後警方接獲民眾報案指出，大同路3段某社區停車場，有一輛汽車車頭有嚴重碰撞痕跡疑似肇事車輛，員警進一步調查後，追出肇事者。

孫男到案後，向警方表示，本來往基隆方向行駛，但想說到台北散散心，便將賓士車掉頭，又行經大同路3段時，發現父親走在路上的身影，一時被氣憤的情緒沖昏了頭，才會衝撞父親。

警訊後，全案依肇事逃逸、殺人等罪嫌將孫男移請士林地檢署偵辦。

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