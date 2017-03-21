台灣上課拿英國學位？ 學員被詐逾30萬元
〔記者謝君臨／台北報導〕中歐國際教育公司於去年3月起，在臉書粉絲頁佯稱與世界百大名校英國伯明罕大學合作，推行雙聯學制，並偽造伯明罕大學的入學通知書，誆騙謝姓女子1萬美元，謝女以電子郵件詢問伯明罕大學，才知受騙上當，中歐國際林姓執行長見事跡敗露，才退費予謝女；台北地檢署依詐欺取財、偽造文書罪起訴林男。
中歐國際對外宣稱為「跨國界教育體制」，秉持「學習無國界，教育至上」的精神，與各校教授群共同合作，並提供老師諮詢服務，解惑學員在留學過程中所遇到的困難和窘境。
起訴書指出，33歲林男為中歐國際教育公司執行長，負責該公司行銷、招生及提供留學、遊學等服務；去年3月起，林男於中歐臉書粉絲頁轉貼部落格文章，佯稱中歐國際與英國伯明罕大學合作，推行雙聯學制，學員只要在2年內於台灣成功大學完成學程，再至伯明罕大學就讀2年，即可取得伯明罕大學學士學位。
檢方調查，林男委託不知情的陳姓業務向謝姓女子推銷，謝女於去年4月7日與中歐國際簽訂「英國伯明罕商學院雙聯項目合約書」，並由謝母匯款1萬美元至中歐國際銀行帳戶。
事後，因謝女遲未收到上課通知，詢問中歐國際催辦，林男竟偽造伯明罕大學的入學通知書，指示內部人員寄給謝女，並通知謝女上課地點改在台北商業大學，謝女致電台北商業大學詢問上課時間，對方回覆並未與中歐國際合作，謝女再以電子郵件詢問伯明罕大學，始知受騙，憤而檢舉；林男見事跡敗露，去年5月退費予謝女。
檢察官調查後，認定林男明知中歐國際並未與伯明罕大學簽訂任何雙聯學制之合作契約，卻於中歐臉書粉絲頁轉貼文章行騙，認定林男涉詐欺取財、偽造文書等犯行，將他起訴；事後，中歐國際已將相關文章撤除。
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標題：台灣上課拿英國學位？ 學員被詐逾30萬元
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