甥孫女在家看卡通 色舅公襲胸塞100元封口

2017-03-21 17:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名10歲女童，指控60多歲的舅公到家中做客時，趁家人不在外出之際，摸她胸部與下體，事後還塞100元給她，要她不要對外聲張，上學日時，老師發現女童竟有100元零用錢，追問後才揪出舅公惡行，新北地檢署今依加重強制猥褻罪嫌起訴這名色舅公。

起訴指出，去年11月周末至舅公留宿甥孫女家，翌日上午8時許，見家中僅有嬸嬸一位大人，但她仍在睡夢中，僅有女童一人在客廳看卡通之際，突然伸手摸女童胸部與下體一把，曾上過性教育知識的女童，立馬推開舅公的手，並逃離客廳，後來舅公塞錢給女童說：「給妳100元，這件事不要講」。

周一上課日，學校老師發現女童竟帶了100元上課，好奇追問才知道女童被猥褻，連忙通報校方報警處理。

庭訊時，舅公坦承有給女童100元，辯稱「要女童不要講」，是「不要跟女童哥哥講，怕哥哥會覺得為何只有妹妹有100元她沒有？」猥褻犯行則堅決否認，但檢方認為女童前後供詞一致，因此不採信舅公說詞，今將他起訴。