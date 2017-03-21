| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
首爾檢察廳官員：朴槿惠訊後將可回家
 首頁 > 社會

甥孫女在家看卡通 色舅公襲胸塞100元封口

2017-03-21  17:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名10歲女童，指控60多歲的舅公到家中做客時，趁家人不在外出之際，摸她胸部與下體，事後還塞100元給她，要她不要對外聲張，上學日時，老師發現女童竟有100元零用錢，追問後才揪出舅公惡行，新北地檢署今依加重強制猥褻罪嫌起訴這名色舅公。

起訴指出，去年11月周末至舅公留宿甥孫女家，翌日上午8時許，見家中僅有嬸嬸一位大人，但她仍在睡夢中，僅有女童一人在客廳看卡通之際，突然伸手摸女童胸部與下體一把，曾上過性教育知識的女童，立馬推開舅公的手，並逃離客廳，後來舅公塞錢給女童說：「給妳100元，這件事不要講」。

周一上課日，學校老師發現女童竟帶了100元上課，好奇追問才知道女童被猥褻，連忙通報校方報警處理。

庭訊時，舅公坦承有給女童100元，辯稱「要女童不要講」，是「不要跟女童哥哥講，怕哥哥會覺得為何只有妹妹有100元她沒有？」猥褻犯行則堅決否認，但檢方認為女童前後供詞一致，因此不採信舅公說詞，今將他起訴。

廣告
  • 一名舅公到甥孫女家中做客時，對女童上下其手，事後還塞100元，要她不要對外聲張，遭新北地檢署起訴。（記者陳慰慈攝）

    一名舅公到甥孫女家中做客時，對女童上下其手，事後還塞100元，要她不要對外聲張，遭新北地檢署起訴。（記者陳慰慈攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 猥褻
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：甥孫女在家看卡通 色舅公襲胸塞100元封口


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.