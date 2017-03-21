老婦搭小黃講不出地址 熱心警助返家

2017-03-21 17:06

〔記者姚岳宏／台北報導〕1名計程車小黃運將跑進台北市警文山二分局景美派出所，表示載到1名從景文街上車的老婦人，但老婦人上車後，卻說不出自己目的地，他不知如何處理，只好載她到警局求助。

由於老婦人身上並無攜帶身分證件，值班員警王誌成立刻扶她回派出所查證身分，查證過程中，王員嘗試使用M-police相片比對系統查詢，但老婦人照片與當今容貌已有顯著差異，故無法比對成功。

而老婦人可能因到警局會緊張，所以在派出所內不時大聲吼叫，表示想要出去，暖心的王員看到老婦人僅穿著單薄的上衣，擔心受寒，也立即送上一杯熱開水供其暖身。

就在不知如何進一步查詢老婦人身分時，王員驚鴻一瞥，看到老婦人所用的助行器上貼有模糊的標籤紙，上面寫有老婦人的姓名及連絡電話；王員立刻撥打該電話，聯繫上老婦人的兒子，確認住在文山區萬慶街一帶。

最後駕車載送老婦人返家途中，老婦人見到熟悉街景露出開心的微笑，返抵家時見到兒子、媳婦及孫子在家門口守候的場景，更讓現場的氣氛洋溢著暖暖的溫情，老婦人家屬也不停的對王員熱心協助表達出感謝之意。