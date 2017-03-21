| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

老婦搭小黃講不出地址 熱心警助返家

2017-03-21  17:06

〔記者姚岳宏／台北報導〕1名計程車小黃運將跑進台北市警文山二分局景美派出所，表示載到1名從景文街上車的老婦人，但老婦人上車後，卻說不出自己目的地，他不知如何處理，只好載她到警局求助。

由於老婦人身上並無攜帶身分證件，值班員警王誌成立刻扶她回派出所查證身分，查證過程中，王員嘗試使用M-police相片比對系統查詢，但老婦人照片與當今容貌已有顯著差異，故無法比對成功。

而老婦人可能因到警局會緊張，所以在派出所內不時大聲吼叫，表示想要出去，暖心的王員看到老婦人僅穿著單薄的上衣，擔心受寒，也立即送上一杯熱開水供其暖身。

就在不知如何進一步查詢老婦人身分時，王員驚鴻一瞥，看到老婦人所用的助行器上貼有模糊的標籤紙，上面寫有老婦人的姓名及連絡電話；王員立刻撥打該電話，聯繫上老婦人的兒子，確認住在文山區萬慶街一帶。

最後駕車載送老婦人返家途中，老婦人見到熟悉街景露出開心的微笑，返抵家時見到兒子、媳婦及孫子在家門口守候的場景，更讓現場的氣氛洋溢著暖暖的溫情，老婦人家屬也不停的對王員熱心協助表達出感謝之意。

廣告
  • 文山二分局景美派出所員警王誌成熱心助老婦返家。（記者姚岳宏翻攝）

    文山二分局景美派出所員警王誌成熱心助老婦返家。（記者姚岳宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：老婦搭小黃講不出地址 熱心警助返家


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.