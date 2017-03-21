中市「七喜廚房」 以賣剩蔬果為食材

2017-03-21 17:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市北區有一家以剩食為食材的餐廳，其食材也是取之市場的賣剩蔬果，會在晚上提供多道菜餚，由消費者自定價格，還要協助「甘苦人」就業及教如何烹煮。

善用市場賣剩食材已成為風氣，目前台中市政府媒合多家市場與社區結合，將市場賣剩下的蔬果、肉類，贈送給社區及里鄰，由社區及里鄰烹煮成料理，提供社區的民眾及老人吃，如西屯區的福安市場，每週就會有二天，把賣剩下的菜及肉品等，送給何里社區，社區的民眾都會來載，過去也曾送給弘道老人基金會，做為老人的送餐飯盒食材。

另外，中華基督教救助協會「1919食物銀行台中園區」17日在台中市啟用，園區內設有中央廚房，也是要料理市場及各地贈送的蔬果及肉品，再送給弱勢家庭及兒童食用。

位在北區的「七喜廚房」將在4月開幕，其團隊在去年在西區向上市場設立一個「七喜廚房」的華美據點，與向上市場多個攤位合作，將每日賣剩的醜蔬果，送給華美據點料理，每天晚上七喜廚房團隊就會準備7道菜，讓民眾來共食，而價格則是自訂。

七喜廚房表示，從去年4月運作至今，收取的醜蔬果達4噸左右，約有2800人來參與共食。

「七喜廚房」創辦人楊七喜抱著「一市場一食堂」的理念，在北區育德街再設一個店面，食材則是來自附近的東興市場，位置約有70位左右，每晚會準備2、30道菜，屬於自助式，價格也是消費者自訂。

七喜廚房育德店預計在4月份開幕，最近則是安排有協助的店家及朋友進行感恩餐會，還會進行試吃。

楊七喜表示，七喜廚房除了不浪費食材，還要幫助「甘苦人」，現今已僱用一位弱勢者，未來會針對甘苦人推出「主題餐」，並教甘苦人來做，使其能自行創業。