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北市公宅工程鋼筋掉落 現場遭砸人員不治

興隆公共住宅2區統包工程今天上午8時於吊運鋼筋續接器時，鋼筋掉落砸中現場人員。（記者鍾泓良攝）

2017-03-21  16:32

〔記者鍾泓良／台北報導〕興隆公共住宅2區統包工程今天上午8時於吊運鋼筋續接器時，鋼筋掉落砸中現場人員，該員經緊急送至萬芳醫院已宣告不治，都發局已針對此起工安意外，要求工地立即停工，並配合警方與勞檢調查。

都發局林洲民於第一時間接獲通報後，於中午即抵達萬芳醫院探視家屬，表達遺憾與慰問，並將儘速配合調查責任與家屬善後行政協助事宜。

後續都發局將邀集專案管理喻台生建築師事務所、統包廠商瑞助營造等單位，進行檢討並加強管控作業，並召開會議檢討責任及律定防範機制。

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