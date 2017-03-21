高球場置物箱大盜6年後再犯 栽同一警手中

2017-03-21 16:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕6年前橫行全台各地，犯下10多起高爾夫球場置物箱竊盜案的陳姓男子，服刑後於105年間出獄，今年1月間故技重施，涉嫌至屏東縣山湖關高爾夫球場，偷走置物箱內名牌手錶、信用卡、手機，結果監視器影像遭6年前逮他的員警一眼識破，近日再度將他緝捕到案。

屏東縣里港警分局指出，今年1月21日接獲報案，指一名球友至山湖關高爾夫球場打球時，上鎖存放於球場更衣室內置物箱的名牌手錶、信用卡、手機及錢財，遭不詳歹徒侵入破壞門鎖竊走，總價值約4萬多元，歹徒並持信用卡到高雄地區的量販店盗刷1萬多元。

里港警方調閱監視影像，發現歹徒為逃避查緝，在犯案罪時均刻意戴棒球帽及用圍巾將臉部遮住，但仍被眼尖的偵查隊副隊長石加宏認出，竊嫌即是他6年前在高雄市刑事警察大隊服務時，查獲的高爾夫球場置物箱大盜陳姓男子（49年次、台南市）。

但男子相當狡猾，四處躲藏，警方近日掌握其確切行蹤，向屏東法院聲請搜索票，前往陳嫌藏匿住所，當場起獲陳嫌竊盜高爾夫球場所穿著的衣服及手錶，盜刷贓物旅行箱、以及安非他命吸食器等，將其逮捕到案。

警方指出，6年前陳姓男子落網時，原是台商，熱愛高爾夫球，卻因染毒走錯路，仗勢熟識台灣各地區高爾夫球場地形與打球流程，反覆流竄各高球場犯案，當時偷竊名錶均至港澳地區典賣換現，竊得贓款也在中國揮霍殆盡，到案後被判處有期徒刑5年多。

陳嫌此次落網，見到6年前逮他的石加宏相當錯愕，還表示就是不想再被高雄警察捉到，才刻意跑到屏東犯案，「沒想到還是被你抓到！」。