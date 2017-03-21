深夜店門遭竊大開？原來是粗心老闆忘了…

2017-03-21 16:11

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市南港警分局南港派出所長周復原帶兩名員警深夜11時巡邏，行經重陽路1家建材行，發現大門敞開，店內卻暗無燈光、空無一人，有悖常理，警方直覺有異，旋即聯絡建材行的楊姓老闆查證，老闆聽聞趕回店家清點財物未有財損，只是虛驚一場。

楊老闆接獲電話返店查看，全面檢視確認無財物損失也無其他異狀，鬆了一口氣，突然回想自己稍早於7時許返店清理垃圾，研判是自己外出倒垃圾，匆忙間一時忘了關門就直接回家；楊老闆很感謝員警如此熱心盡責，直呼警察優質服務，讓這起意外插曲圓滿落幕。

南港分局表示，長期推動「防竊顧問─治安風水師」，由最具現場實務經驗的勘查員，傳授民眾如何防止住宅竊案，並主動提供住宅防竊安全檢測服務，歡迎民眾向轄區派出所洽詢申請。