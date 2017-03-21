通緝婦為救子曝身分 麻豆警火速逮人

2017-03-21 16:00

［記者王涵平／台南報導］姜姓婦人日前求助麻豆警方，指稱剛出生的孩子被吳姓丈夫強行帶走，擔心孩子安危，警方立即出動逮獲吳男並順利帶回嬰兒，未料，經查姜女與吳男都是要執行勒戒未到案的毒品通緝犯，警訊後將兩人移送，也慨歎母愛的偉大，寧可曝露自己的身分，也要換得孩子的安全。

警方指出，麻豆分局麻豆所所長陳明典3月18日下午接獲姜姓婦人報案，指稱剛出生8天的孩子被吳姓丈夫強行抱走，吳男還傳手槍相片給姜婦，因用意不明，姜姓婦人表示夫妻雙方感情不睦已久，擔心孩子安全。

警方查出吳男為毒品及竊盜慣犯，擔心造成憾事，分局長蔡進閱當日即指示麻豆所及偵查隊警力共8名，前往吳嫌落腳處攻堅查緝，當場查獲吳男無故攜帶改造槍2支（經初步檢驗未具殺傷力）及毒品1包。姜婦看見孩子終於放下心中大石，將孩子送社會局社工執行安置後，向警方啜泣哭訴原委。

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