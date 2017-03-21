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三重男遭砍慘死街頭 主嫌投案、5人在逃 中職》統一獅發表全新球衣 高志綱：看起來很霸氣 連5升！新台幣收30.458元 續創近2年半新高
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三重男遭砍慘死街頭 主嫌投案、5人在逃

新北市三重一名男子今晨遭鬥毆砍殺，慘死街頭。（來源警方）

2017-03-21  16:01

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重區今晨發生男子遭7名惡煞尋仇砍殺，慘死街頭，警方四處緝捕嫌犯，案情一度陷入膠著。但20歲黃姓主嫌與另名同夥下午2時許自行向三重警方投案，並供稱感情糾紛早已解決，只表示曾與死者發生口角，但不願向警方說明動機。

警方表示，黃男犯案後躲到女友住處，8個小時後在家人的陪同下到案說明，目前仍有5名涉案男子在逃。

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