借錢不成一怒揮刀傷人 男子落網

2017-03-21 16:18

［記者楊政郡／台中報導］昨（20）日晚間因借錢不成，憤而揮刀傷人的45歲洪姓男子，於今日上午被警方追緝到案，坦承因陳男反悔未依約借錢給他，才一時氣憤傷人，對自己的行為非常後悔，警方訊後依傷害罪移送法辦。

據警方調查，洪男（45歲、有毒品前科）的兒子與傷者陳男（28歲）是國小同學關係，所以早有熟識，洪嫌因債務纏身，需錢孔急，日前向陳男開口借錢，一直沒有得到正面答覆，20日傍晚洪嫌央求陳男載他前往另名友人處借錢，途中經過陳男住處，洪嫌表示先下車進屋聊聊，陳男立即停車帶洪嫌上樓，沒想到一進屋內，洪嫌竟誆稱陳男在本月15日曾應允借他7萬元，怎可突然反悔，害他一時籌不出錢、身陷危機，陳男堅稱沒有答應且身上也沒錢，兩人發生口角引發洪嫌情緒失控，拿出預藏美工刀劃傷陳男後獨自離開。

警方專案小組兵分多路前往洪嫌可能落腳處查緝，在21日上午10時許將洪嫌逮捕，並起出做案美工刀，訊後移請地檢署偵辦。