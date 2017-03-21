| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三重男遭砍慘死街頭 主嫌投案、5人在逃 中職》統一獅發表全新球衣 高志綱：看起來很霸氣 連5升！新台幣收30.458元 續創近2年半新高
 首頁 > 社會

星狼遭羈押 媒體爆：嫌看守所飲食清淡無味

2017-03-21  15:40

〔即時新聞／綜合報導〕台灣北部某大學交換學生、新加坡籍男子劉偉城，和3名去年12月來台觀光的友人陳俊穎、林煒軒、王琨駿，邀請在夜店認識的A女喝酒，A女帶著B女赴約後，卻雙雙慘遭性侵。目前林男交保限制出境，劉、陳、王3人被羈押在台北看守所，有媒體爆料他們還嫌裡面的飲食清淡無味。

據《鏡傳媒》報導，劉男等3人疑似喜歡吃辣，平常吃些重鹹食物，所以看守所內的白吐司或白饅頭等早餐就吃不習慣，午餐和晚餐的肉類分量也少，傳出他們私底下跟室友抱怨，在看收所都吃不飽。

不過，台北看守所副所長曾文欽指出，劉男3人羈押3個月以來，對於所內飲食沒什麼意見，情緒也十分穩定。曾文欽說，在3人解除禁見之後，還沒有家屬前來登記會面。

廣告
  • 4名新加坡男子在台性侵台女，其中3人被羈押在台北看守所後，有媒體爆料他們還嫌裡面的飲食清淡無味。圖為台北看守所。（資料照，記者賴筱桐攝）

    4名新加坡男子在台性侵台女，其中3人被羈押在台北看守所後，有媒體爆料他們還嫌裡面的飲食清淡無味。圖為台北看守所。（資料照，記者賴筱桐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北看守所 性侵 新加坡 看守所
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：星狼遭羈押 媒體爆：嫌看守所飲食清淡無味


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.