星狼遭羈押 媒體爆：嫌看守所飲食清淡無味

2017-03-21 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕台灣北部某大學交換學生、新加坡籍男子劉偉城，和3名去年12月來台觀光的友人陳俊穎、林煒軒、王琨駿，邀請在夜店認識的A女喝酒，A女帶著B女赴約後，卻雙雙慘遭性侵。目前林男交保限制出境，劉、陳、王3人被羈押在台北看守所，有媒體爆料他們還嫌裡面的飲食清淡無味。

據《鏡傳媒》報導，劉男等3人疑似喜歡吃辣，平常吃些重鹹食物，所以看守所內的白吐司或白饅頭等早餐就吃不習慣，午餐和晚餐的肉類分量也少，傳出他們私底下跟室友抱怨，在看收所都吃不飽。

不過，台北看守所副所長曾文欽指出，劉男3人羈押3個月以來，對於所內飲食沒什麼意見，情緒也十分穩定。曾文欽說，在3人解除禁見之後，還沒有家屬前來登記會面。