把艋舺公園老翁打到命危 犯嫌本月初才出獄
2017-03-21 15:25
〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午涉嫌在台北市艋舺公園，徒手將72歲陳姓老翁打到命危送醫的林姓男子（62歲），警方查出他有精神疾病，他戶籍在雲林，但平時都在台北市生活。他居無定所，沒錢買飯就四處到便利商店行竊，有多起竊盜前科。
他多年前因竊盜案入獄服刑，直到本月11日才出獄；他出獄後又回到台北市遊蕩，直到今天下午因為肚子餓沒錢買食物，開口向陳借1百元不成，出手打人再次被帶回警局。
警方檢視監視器畫面，發現當時林發狂，騎坐在陳身上出拳猛打，揮拳將近1分多鐘；目擊者也說，當時林不斷揮拳朝陳的頭部毆打。
林聲稱，是對方先動手，他才出手回擊。警方說，陳退休多年，閒來沒事就會搭車從樹林住家來艋舺公園閒晃殺時間；由於陳仍未恢復意識，警方將待陳傷勢穩定後進一步詢問來釐清案情。
相關影音（警方提供）
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