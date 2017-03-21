山中修行信徒不適 熱心民眾引路助警搜救
2017-03-21 15:20
〔記者陳賢義／台東報導〕台東大武分局金崙所警執行家訪，接獲一名鄭姓外縣市男子來電，指稱其父在山區精舍修行，突感不適無法行走，由於收訊不佳，難以了解實際情況，警方立馬偕同消防單位馳援搜救，經好心民眾引路，九彎十八拐找到癱軟鄭父，送醫急救化險為夷。
「警察先生，我爸爸在富山竹林精舍一帶修行，突然不能走路，可以幫我救救他嗎？」手機彼端傳來急促求救聲，連袂執行家戶訪查的金崙所警許東凱和高浩釣旋即掉頭，但因報案鄭男無法清楚交代正確位置，加上山上通訊不佳，為避免錯過黃金救援時機，立刻通報消防單位陪同，由熟知該山區路況的許員帶隊，沿路熱心民眾指引，最後在富山山區1間工寮精舍發現鄭父全身癱軟躺在屋內，詢問病症後合力抬上擔架，送往台東馬偕醫院。
完成任務下山，警方立即聯繫鄭男已將其父送醫，鄭男連聲感謝，就連陪同在旁的友人，也忍不住搶接手機，讚聲金崙警真的好貼心，如家人般的細心照護有難民眾。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》波多黎各延長賽險勝荷蘭 連2屆闖冠軍賽
- 中鋼研發成功！潛艦鋼板水下900公尺不斷裂
- 雲品報喜 去年營收、獲利創歷史新高
- 自由廣場》《勇士們》還沒學乖？
- 金車興建越南咖啡廠 搶攻東協罐裝黑金
- 幫忙綠島愛環境 從這5件事做起
- 大奶辣媽偷吃少年 綠帽夫相挺陪出庭
- MLB》結束2週驚奇之旅 大都會球星下放1A
- 金馬影后李麗華辭世 耆壽93歲
- 明朝寶藏曝光 「江口沉銀」傳說被證實
- 經典賽》荷蘭強打搞烏龍當場傻眼 球迷笑瘋了（影音）
- 阿妹16歲外甥女出道 舞技超勁繼承衣缽
- 台韓交易所擴大合作 Q3發布「台韓高股息指數」
- 愛黛兒為護粉絲槓保全 「可以停止叫觀眾坐下嗎」
- 經典賽》兼具球技與球品 莫里納賽後安慰巴倫汀
- 聲援警察依法執法 鍾小平獻花相挺
- 美新版世界地圖「去殖民」 非洲回歸真實比例
- 洋將一決勝負 有機會大戰7回
- NBA》魏少能完成場均大三元？美媒分析給你看
- 傅崐萁是那招？2018參選區從雙北談到高雄
- 美國隊長不玩了誰來接盾？獵鷹這樣說...！
- 不滿中國禁韓令 南韓投訴ＷＴＯ
- 經典賽》沒有極限 巴耶茲神迴避躲過必死球（影音）
- 連5升！新台幣收30.458元 續創近2年半新高
- 自由開講》連戰還能得到什麼？
- 桃園停車費率 4月3、4日路邊停車採週六費率
- 契作硬質玉米減少收購 鹽水農民批遭連坐
- 綠島油污石 今起洗白回歸沙灘
- 《藝術歸藝術？》法國影展舔中獻媚 台灣遭改名「中國台北」
- 三大法人買超152億 外資買超160億
- 農博下月試營運 拚200萬觀光人次
- 行動偶戲館揭幕 體驗戲偶製作DIY
- 貨運承攬賺比海運多 捷迅EPS5.27元奪冠
- 桃園市府推APP 手機變行動市民卡
- 「斷膝」忍痛退團 吳東彥走過低潮重啟演藝路
- 〈戀愛翹翹板〉帶公主女友見長輩 無理任性不得青睞
- 經典賽4強今開戰╱波推新秀先發 簡森入荷關門
- 煞不住！ 新台幣午盤升破30.5元關卡
- 自由開講》馬統比元妃！？
- 經典賽》荷蘭4強賽前傳噩耗 中心強打肩傷退賽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：山中修行信徒不適 熱心民眾引路助警搜救
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分