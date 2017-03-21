山中修行信徒不適 熱心民眾引路助警搜救

2017-03-21 15:20

〔記者陳賢義／台東報導〕台東大武分局金崙所警執行家訪，接獲一名鄭姓外縣市男子來電，指稱其父在山區精舍修行，突感不適無法行走，由於收訊不佳，難以了解實際情況，警方立馬偕同消防單位馳援搜救，經好心民眾引路，九彎十八拐找到癱軟鄭父，送醫急救化險為夷。

「警察先生，我爸爸在富山竹林精舍一帶修行，突然不能走路，可以幫我救救他嗎？」手機彼端傳來急促求救聲，連袂執行家戶訪查的金崙所警許東凱和高浩釣旋即掉頭，但因報案鄭男無法清楚交代正確位置，加上山上通訊不佳，為避免錯過黃金救援時機，立刻通報消防單位陪同，由熟知該山區路況的許員帶隊，沿路熱心民眾指引，最後在富山山區1間工寮精舍發現鄭父全身癱軟躺在屋內，詢問病症後合力抬上擔架，送往台東馬偕醫院。

完成任務下山，警方立即聯繫鄭男已將其父送醫，鄭男連聲感謝，就連陪同在旁的友人，也忍不住搶接手機，讚聲金崙警真的好貼心，如家人般的細心照護有難民眾。