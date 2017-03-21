偷車堅稱借車 跟誰借賊唬爛「我查一查跟你說」

2017-03-21 15:10

〔記者徐聖倫／新北報導〕49歲蘇姓男子疑似在新北市永和區偷了機車後騎到桃園，警方昨下午至桃園追緝贓車下落，在龜山區明德路上看到這輛贓車停放路邊，還順利等到蘇某來牽車，蘇某堅稱「車是我朋友的啦！」至於友人詳細身分蘇某則稱「我查一查跟你說」最後遭移送法辦。

警方調查，蘇某有竊盜、公共危險等前科，據悉，這部機車停在路邊但停得歪歪斜斜，警方隨手一查竟發現是贓車，遂於現場埋伏，20分鐘後蘇某前來牽車被一舉圍上，他當下稱「我有沒有犯錯，為何樣抓我？」警方向蘇某表示，他騎乘的車輛已報失竊，蘇某當場面無表情，隨後遭警帶回問訊。

偵訊時，蘇某辯稱他真的沒有偷車，機車是1個叫「阿熙」的朋友借他的，但警方持續追問阿熙詳細身分資料他則答不出，還說「我查一查再跟你說」，警方當然不予採信。訊後，警方依竊盜罪嫌將蘇某移送法辦。