女兒上班被罵 父母嗆主管「黑道」挨告

2017-03-21 14:59

［記者黃捷／台北報導］張姓女子在補習班上班，疑因工作表現不如預期，遭余姓督導痛罵：「我可以傷害人，但我不想。」張女的父母聽聞女兒轉述，氣得跑到補習班櫃台，痛罵余男「黑道還好意思跟人家做什麼老師」，余男不甘受辱，氣得調監視器提告，士林地檢署今偵結，依公然侮辱罪起訴張女父母。

檢警調查，張女去年剛大學畢業，至北市北投區某補習班工作，余男因不滿她的工作表現，發脾氣說：「在我這個年紀，我可以傷害人，但我不想。」張女感到懼怕，去年6月向父母傾訴。

張女父母（57歲、52歲）不捨女兒受氣，某日中午跑到補習班櫃台找人理論，見曹姓負責人出面，當場向曹男辱罵余男「黑道」、「流氓」、「黑道還好意思跟人家做什麼老師」，余男得知此事，也調出櫃台監視器紀錄報警提告。

張女父母到案後否認辱罵，辯稱只是去了解女兒上班情形，並質問曹男「為什麼督導要說他可以傷害一個人？」但因監視器有錄音，曹男也指證歷歷，罪證明確，且2人堅決不與余男和解，檢方遂依公然侮辱罪起訴。