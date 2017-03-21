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囂張飆仔30秒內嚇壞2家婦幼 警方揪出送罰單

2017-03-21  14:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕本報獨家披露新北市板橋一輛雙載的飆仔，沒禮讓帶著年幼嬰童的1家4口，新北市警察局110獲報後，竟沒積極處理；海山警分局獲報，立即過濾監視器，不到1小時內，揪出這輛飆仔，赫見他們嚇到爆料的1家4口後，不到30秒又差點撞上帶著婦幼過馬路的1家3口，新海派出所找出車牌MAH開頭的飆仔，對他們祭出沒禮讓行人、未戴安全帽的罰單。

新北市一對夫妻12日週日下午全家出遊，當天下午3點37分許，夫妻帶著一雙年幼女兒，推著嬰兒車途經板橋區國光街要過馬路時，突然一輛雙載白色機車呼嘯而過，差點撞上一家4口，大人連忙帶著小孩退讓，而高分貝排氣管聲響也嚇壞8個月大嬰兒，不斷哭鬧。

讓夫婦氣憤的是，飆仔不但沒有絲毫歉意，騎遠後還回頭狠瞪，似乎想回頭找麻煩，丈夫氣得打110，110卻說沒有車牌，礙難協助，丈夫只好自力救濟，9天來試圖找出任何線索，還向附近商家監視器，希望儘速揪出囂張飆仔，還給民眾安全通行空間。

爆料夫妻得知警方短時間內揪出無良飆仔，並開單約制他們，都感到欣慰與感謝，不希望等到飆車族犯下大錯，警方才介入，希望能早日遏止，減少悲劇發生。

新北市警察局局表示，民眾撥打110報案，如能詳細描述當下所看到的狀況，員警將能依照資訊儘快回應處理，該案已請轄區分局協助當事人深入調查，並加強當地道路交通稽查，以防止駕駛人違規。

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  • 另一對夫妻帶著小孩過街（馬路中間），見飆仔騎車呼嘯而來，趕緊冒險衝過馬路。（記者吳仁捷翻攝）

    另一對夫妻帶著小孩過街（馬路中間），見飆仔騎車呼嘯而來，趕緊冒險衝過馬路。（記者吳仁捷翻攝）

  • 另一對夫妻帶著小孩過街，見飆仔騎車呼嘯而來，趕緊冒險衝過馬路；飆仔（左1機車）在夫妻過馬路後，疾駛而過。（記者吳仁捷翻攝）

    另一對夫妻帶著小孩過街，見飆仔騎車呼嘯而來，趕緊冒險衝過馬路；飆仔（左1機車）在夫妻過馬路後，疾駛而過。（記者吳仁捷翻攝）

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