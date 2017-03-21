咖啡罐底遭挖空 整瓶滿滿都是毒品

2017-03-21 14:59

〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林警方昨天下午在俊興街上發現一部自小客車併排違停，上前取締時意外發現44歲蘇姓駕駛是毒品通緝犯，員警直覺車內可能藏有毒品，詢問蘇男雖遭否認，但見他手中緊握罐裝咖啡空瓶直覺有異，要求打開檢查果然查獲196公克安非他命及少許海洛因。

警方調查，心思細膩的蘇男，將咖啡塑膠空瓶底部挖空，把毒品塞入試圖躲避查緝，若不仔細尋找憑外觀幾乎看不出異狀，全案訊後依毒品罪將蘇男移送法辦，並積極追查毒品供貨上游。

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