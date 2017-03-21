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賣淫LINE群邀錯人 中國豔女遭警逮

2017-03-21  14:41

〔記者徐聖倫／新北報導〕瞎！賣淫LINE群錯邀警員！新北市永和警分局有警員獲邀進入1個名為「極樂台灣」的LINE群組，警員當下見機不可失立即加入，接著利用群組裡的聊天資訊循線埋伏，昨晚間11時許果然在永和區中山路1家商務旅社逮到劉姓馬伕以及賣淫的中國及匡姓女子。

據悉，匡女長相艷麗，當時她進入商務旅社遭喬裝男客的警員打槍，匡女一臉不悅地離開旅社，她一坐上劉某的轎車，警方一舉上前將2人攔下並逮捕，匡女起初堅稱自己僅是「純按摩」，然劉某則一五一十全部承認，匡女仍不認罪。

劉某說，平日他只是打零工有一搭沒一搭，看到報紙徵人日薪3000元，才當上馬伕。匡女則表示，自己是第1天上班，持觀光護照入境，她在中國擔任按摩師，想來台兼差，她堅持絕對沒有賣淫。訊後，警方依違反社會秩序維護法、妨害風化罪嫌移送法辦。

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  • 長相艷麗的中國籍匡姓女子堅稱自己沒有賣淫。（記者徐聖倫翻攝）

    長相艷麗的中國籍匡姓女子堅稱自己沒有賣淫。（記者徐聖倫翻攝）

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相關關鍵字： 妨害風化罪 賣淫 違反社會秩序維護法
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