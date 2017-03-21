阿公對我們做不喜歡的事！寄養家庭爺爺性侵2女童

2017-03-21 14:45

〔記者王定傳／新北報導〕兩名年約9歲的女童被安置在寄養家庭，不料，兩女童口中的照顧人「王爺爺」竟輪流撫摸兩女下體，甚至逼其中一名女童口交，前年2月間，兩女童向教會老師表明，不願再到該寄養家庭，老師追問才曝光，新北地院依對未滿十四歲女子犯強制性交及猥褻共5罪，判王10年徒刑，可上訴。

檢警調查，103年9月5日，兩女童進入寄養家庭後，65歲的王男竟趁妻子熟睡之際，上樓跑進女童房間，先把小美（化名）帶到另一間房間內，伸手撫摸下體，隨後又以相同手法猥褻年紀較小的小玉（化名）。

2天後，王男更是離譜，直闖房間後，脫掉小美褲子，舔她下體，甚至還脫下自己褲子，要小美口交得逞，小玉嚇傻閉眼裝睡，事後拿水跟餅乾當封口費，要兩童不要張揚。

同年12月4日，王男見到女童再度前來寄住，先拿茶葉蛋引誘小美到頂樓，再以舔下體方式猥褻，下樓後又要她趴在廚房地板，再度猥褻得逞；兩女童因畏懼王男「爺爺」身分，沒有張揚，直到前年間，兩人又被安排到王男住處，小玉直接對教會老師說：「不想去」，老師追問，女童才說出：「阿公對我們做不喜歡的事！」本案因而曝光。

王男否認犯行，不過，合議庭認為，兩女童證述一致，小玉作證時回憶遭辱過程，曾流淚並低頭，雙方無仇隙，無誣陷動機，加上教會老師證詞，且王男沒有通過測謊，他聲稱妻子睡在樓下，與妻子所述不符，認定確有此事，斥責他所為造成兩童身心健康與人格發展的負面影響，判刑10年。