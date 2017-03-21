老屋傳臭味 開門驚見男子腐爛流屍水

2017-03-21 14:24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市今天中午有民眾聞到黎明路上一間老屋中有臭味，通知順天里長吳博鈺協助處理，吳等人開門進入時，發現老屋2樓有一名男子陳屍房內，遺體已經發出屍臭和流出屍水；警方調查，40多歲林姓男子是無業遊民，見老屋無人居住便住進暫居，現場初步勘查無他殺嫌疑，疑是疾病死亡。

該老屋屋主並未住在當地，老屋閒置已久，隔壁1樓也有一名遊民居住；附近鄰居有聞到怪味，今天天氣炎熱，味道更濃，因此請里長幫忙處理，警、消人員到場，確定男子已明顯死亡。

吳博鈺說，林姓男子老家在朴子市另一區，父母都已過世，也無家可歸，姊姊已嫁人，平時無工作，姊姊有時會接濟他；先前曾告訴老屋屋主要注意屋況，但還是被遊民闖入居住，前幾天還有看到林姓男子在附近騎腳踏車，沒想到今天發現過世，令人唏噓。