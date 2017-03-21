| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三重男遭砍慘死街頭 主嫌投案、5人在逃 連5升！新台幣收30.458元 續創近2年半新高
 首頁 > 社會

「我跟妳男友上床了」 閨密告解慘遭痛毆

2017-03-21  14:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕30歲的侯姓女子，不知何原因，主動告訴陳姓閨密，「我跟妳男友上床了」，陳女越想越氣不過，去年10月凌晨1時許，跑到侯女住處，出手痛毆侯女，還拉侯女的頭去撞衣櫃玻璃，造成侯女頭部與左耳受傷，侯女憤而對陳女提告，昔日的手帕交為了一個男人正式決裂。

新北地檢署開庭時，陳女供稱，她與男友交往一陣了，不滿侯女介入她與男友的感情，覺得對方故意搶她男友，事後還告知「炫耀」，才會動手打人，因對犯行坦言不諱，加上侯女出示驗傷單，檢方因此今依傷害罪嫌將陳女起訴。

廣告
  • 30歲的侯姓女子，不知何原因，主動告訴陳姓閨密，「我跟妳男友上床了」，陳女越想越氣不過，去年10月凌晨1時許，跑到侯女住處，出手痛毆侯女。圖為新北地檢署。（記者陳慰慈攝）

    30歲的侯姓女子，不知何原因，主動告訴陳姓閨密，「我跟妳男友上床了」，陳女越想越氣不過，去年10月凌晨1時許，跑到侯女住處，出手痛毆侯女。圖為新北地檢署。（記者陳慰慈攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：「我跟妳男友上床了」 閨密告解慘遭痛毆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.