「我跟妳男友上床了」 閨密告解慘遭痛毆

2017-03-21 14:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕30歲的侯姓女子，不知何原因，主動告訴陳姓閨密，「我跟妳男友上床了」，陳女越想越氣不過，去年10月凌晨1時許，跑到侯女住處，出手痛毆侯女，還拉侯女的頭去撞衣櫃玻璃，造成侯女頭部與左耳受傷，侯女憤而對陳女提告，昔日的手帕交為了一個男人正式決裂。

新北地檢署開庭時，陳女供稱，她與男友交往一陣了，不滿侯女介入她與男友的感情，覺得對方故意搶她男友，事後還告知「炫耀」，才會動手打人，因對犯行坦言不諱，加上侯女出示驗傷單，檢方因此今依傷害罪嫌將陳女起訴。