這案子判決書台灣史上最貴 目前已達560萬元！
2017-03-21 14:32
黃圓映違法吸金案被害人有數千人，因此判決書超花錢。（資料照，記者楊政郡攝）
〔即時新聞／綜合報導〕紅富海公司負責人黃圓映違反銀行法一案，今日更一審審理終結，但此案牽涉數千名當事人，在一審與二審時光是判決書的列印與郵資就高達560萬元，因此接下來的判決書該如何寄送還需要法院討論。
據《中央社》報導，黃圓映從2003年開始就自稱心靈導師到處吸金，受害者有8000餘人，非法所得共172億多元，台中高分院更一審判決黃圓映11年有期徒刑，並沒收上述金額。台中高分院接下來還得研商判決書的製作與寄發方式，藉此來節省公帑支出。
畢竟黃圓映案在苗栗地方法院一審時，總共1600多頁的判決書要寄發給眾多被害人，光印製就要149萬元，郵資則是51萬元
接著到台中高分院二審時，判決書增至2400多頁，印刷支出為210萬，寄送費用達到150萬元，和一審加起來總共花了560萬元，所以必須討論有無彈性方法，避免更一審判決書又要花上高額費用。
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