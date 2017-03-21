| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三重男遭砍慘死街頭 主嫌投案、5人在逃 連5升！新台幣收30.458元 續創近2年半新高
 首頁 > 社會

這案子判決書台灣史上最貴 目前已達560萬元！

黃圓映違法吸金案被害人有數千人，因此判決書超花錢。（資料照，記者楊政郡攝）

2017-03-21  14:32

〔即時新聞／綜合報導〕紅富海公司負責人黃圓映違反銀行法一案，今日更一審審理終結，但此案牽涉數千名當事人，在一審與二審時光是判決書的列印與郵資就高達560萬元，因此接下來的判決書該如何寄送還需要法院討論。

據《中央社》報導，黃圓映從2003年開始就自稱心靈導師到處吸金，受害者有8000餘人，非法所得共172億多元，台中高分院更一審判決黃圓映11年有期徒刑，並沒收上述金額。台中高分院接下來還得研商判決書的製作與寄發方式，藉此來節省公帑支出。

畢竟黃圓映案在苗栗地方法院一審時，總共1600多頁的判決書要寄發給眾多被害人，光印製就要149萬元，郵資則是51萬元

接著到台中高分院二審時，判決書增至2400多頁，印刷支出為210萬，寄送費用達到150萬元，和一審加起來總共花了560萬元，所以必須討論有無彈性方法，避免更一審判決書又要花上高額費用。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 判決 判決書 黃圓映
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：這案子判決書台灣史上最貴 目前已達560萬元！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.