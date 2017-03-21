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國道南下78公里處火燒車意外 道路回堵中
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失憶翁迷路巧遇熱心警 駕車沿路幫找家

2017-03-21  14:12

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止警分局橫科派出所副所長吳德宏與警員林思廷19日深夜11時許，經過汐止區南勢街時，發現民眾在家門前猛揮手，詢問得知是有一名迷路老人，跑到他家逗留許久。警方詢問老人家住在哪，但他只說宜興街，便開著警車將他帶回宜興街尋找回家的路。老翁突然手指一比「這裡是我家」，員警立即靠邊停車，順利讓他回家。

林員駕車經過宜興街30巷口時，老翁突然指出住處，剛好老翁兒子也正在尋找父親，看到父親步下警車，當下趨前給父親一個擁抱，直問父親有沒有餓著、冷著，也不斷感謝員警的幫忙。

家屬表示，高齡90歲趙姓老翁患有失智症，於當天下午4點多趁著家人不注意時就獨自外出，家人發現後，非常擔心出門找了好幾十趟，正想請警察幫忙尋找時，就發現警車已將老父親平安送返家巷口，足感心。

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  • 橫科派出所警員開著帶著老翁找回家的路。（記者吳昇儒翻攝）

    橫科派出所警員開著帶著老翁找回家的路。（記者吳昇儒翻攝）

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