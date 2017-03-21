烤肉油太肥 燒烤店起火冒煙

2017-03-21 14:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市一家炭火燒肉店於昨日晚間用餐時發生火警意外，疑似客人用餐不慎，造成烤肉台起火，火舌不斷亂竄，排煙管也冒出大量濃煙，當時店內有近百人用餐也緊急疏散，消防局獲報後緊急前往灌救，到場時火勢已撲滅，所幸無人受傷。據目擊者表示，有客人把肥肉混在一起烤而起火，消防隊表示，真正起火原因仍在調查。

員林消防隊表示，昨日晚間6時43分獲報失火，隨即派出各式消防車、救護車9輛與26名警義消前往搶救，到場時火勢已被撲滅，但濃煙瀰漫1、2樓店面，隨後消防隊協助店家排煙，並破牆檢查是否還有殘火，經查後並無人員受傷。

據目擊者表示，疑因客人在燒烤肉類時，放太多含油脂肉類下去烤，冒火油汁濺入燒烤台的排油煙管，所以造成起火。燒烤店員工表示，發現著火後，先以滅火器撲滅起火點，同時也趕緊疏散店內近百位客人與員工，幸好疏散得快，未有人員受傷。