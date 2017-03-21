| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道南下78公里處火燒車意外 道路回堵中
 首頁 > 社會

收毒品抵房租 女通緝犯當起二房東

2017-03-21  14:03

〔記者余衡／新北報導〕30歲謝姓女通緝犯，因涉嫌毒品案遭法院通緝，她在人員出入複雜的夜市旁租下公寓企圖掩人耳目，但她因缺錢花用竟心生一計，將房間分租其他毒友，要房客上繳毒品當起二房東。

新北市土城警方昨晚獲報前往當場逮捕謝女，她落網後向警方抱怨，「房客很小氣，每次供應的毒品量都很少」。警方調查，謝女以每月3萬元的租金承租公寓，該公寓有4間房間，謝女將其中1間作為住處，其餘3間則以每日1千元出租，全案訊後依毒品通緝將謝女解送歸案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 謝女遭解送歸案。（記者余衡翻攝）

    謝女遭解送歸案。（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二房東 房租 毒品 通緝犯
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：收毒品抵房租 女通緝犯當起二房東


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.