收毒品抵房租 女通緝犯當起二房東
2017-03-21 14:03
〔記者余衡／新北報導〕30歲謝姓女通緝犯，因涉嫌毒品案遭法院通緝，她在人員出入複雜的夜市旁租下公寓企圖掩人耳目，但她因缺錢花用竟心生一計，將房間分租其他毒友，要房客上繳毒品當起二房東。
新北市土城警方昨晚獲報前往當場逮捕謝女，她落網後向警方抱怨，「房客很小氣，每次供應的毒品量都很少」。警方調查，謝女以每月3萬元的租金承租公寓，該公寓有4間房間，謝女將其中1間作為住處，其餘3間則以每日1千元出租，全案訊後依毒品通緝將謝女解送歸案。
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