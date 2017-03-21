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國道南下78公里處火燒車意外 道路回堵中
 首頁 > 社會

國道南下78公里處火燒車意外 道路回堵中

濃煙四起。（圖擷取自爆料公社）

2017-03-21  14:06

〔即時新聞／綜合報導〕國道一號南下78.6公里，今天下午1時左右，發生火燒車意外，目前造成部分路段回堵，提醒民眾注意！

國道一號南下78.6公里處，一輛自小客車因不明原因起火，根據現場民眾表示，他現在正塞在該處，完全停止不動，呼籲北上的車輛，不要放慢車速觀看。

警、消獲報後，抵達現場，滅火處理中；至於起火原因仍待相關單位進一步調查。

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  • 國道一號南下78.6公里發生火燒車。（圖擷取自爆料公社）

    國道一號南下78.6公里發生火燒車。（圖擷取自爆料公社）

  • 目前道路回堵中。（圖擷取自爆料公社）

    目前道路回堵中。（圖擷取自爆料公社）

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