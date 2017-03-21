開口借100塊不成 徒手打到他命危送醫

艋舺公園傳出有人因金錢糾紛被毆打重傷。（記者王冠仁翻攝）

2017-03-21 13:55

〔記者王冠仁／台北報導〕62歲林姓男子今天下午將近1點時，跑到台北市艋舺公園閒晃，他見到一名不認識的72歲陳姓老翁，開口向他借1百元。陳不認識他，出口拒絕，林心生不滿，兩人爆發口角衝突。

林氣憤中出拳毆打陳，陳被他拳腳相向踢打倒地，失去意識。附近民眾見狀嚇得報警，救護人員趕到將陳送醫救治，陳一度失去生命跡象，經搶救後恢復呼吸心跳，但仍未恢復意識。警方目前正在釐清詳細的案發經過。（14：30更新）