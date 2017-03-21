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拋飛鄰居拖鞋撿不回來 婦人毀損罪嫌起訴

2017-03-21  13:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕69歲洪姓婦人懷疑曾姓女鄰居的爸爸，將垃圾掃到她車下還尾隨她到泡茶處，氣沖沖跑到曾婦家門口，將她價值1000元的1支拖鞋，一把拋飛到隔壁花圃，曾婦事後遍尋不著那支拖鞋，調閱監視器發現是洪婦搞的鬼，報案控告洪婦涉嫌毀損，由於拖鞋確實已經找不回來，桃園地檢署檢察官偵結起訴洪婦。

洪婦坦承，因不滿曾婦的爸爸，才會以此舉洩憤，去年12月10日早上7點多，她跑到曾婦家門口，拿了擺在那的1支拖鞋，朝隔壁花圃丟擲，但不知會因此找不回來。

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  • 洪婦將曾婦的拖鞋丟到花圃，導致拖鞋找不回來，桃檢依毀損罪嫌起訴。（記者鄭淑婷攝）

    洪婦將曾婦的拖鞋丟到花圃，導致拖鞋找不回來，桃檢依毀損罪嫌起訴。（記者鄭淑婷攝）

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