拋飛鄰居拖鞋撿不回來 婦人毀損罪嫌起訴

2017-03-21 13:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕69歲洪姓婦人懷疑曾姓女鄰居的爸爸，將垃圾掃到她車下還尾隨她到泡茶處，氣沖沖跑到曾婦家門口，將她價值1000元的1支拖鞋，一把拋飛到隔壁花圃，曾婦事後遍尋不著那支拖鞋，調閱監視器發現是洪婦搞的鬼，報案控告洪婦涉嫌毀損，由於拖鞋確實已經找不回來，桃園地檢署檢察官偵結起訴洪婦。

洪婦坦承，因不滿曾婦的爸爸，才會以此舉洩憤，去年12月10日早上7點多，她跑到曾婦家門口，拿了擺在那的1支拖鞋，朝隔壁花圃丟擲，但不知會因此找不回來。