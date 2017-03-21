凍未條？ 高中情侶疑晨間做「口愛」運動

2017-03-21 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕日前曾傳一對男女在台北信義區新光三越頂樓「口愛」，遭人錄影PO網，引起社會關注，今天再傳出有學生在校內上演同樣戲碼！今早一名網友在網路PO出一段影片，疑似一對學生情侶在校內忍不住慾火，竟然直接在陽台做「口愛」運動。這段將近2分鐘的影片，一PO出就在網路上快速傳開，網友們也議論紛紛。

今早一名網友在臉書社團「爆料公社」貼出一段影片，並表示，「3/21日8:30台北市南港區某校學生一早就在做晨間運動～好熱血！！！結果，最後居然還被抓包～～」。

從影片可以看到，一個人站著，另一人則跪在胯下的地方，拍攝影片的原PO也不斷驚呼「在咬了、在咬了啦！這女生好騷喔」，兩人還忘我的變換姿勢，突然間旁邊有一位疑似老師的人走了出來，男女主角趕快停止動作，隨即起身將衣服穿好。

影片一貼出也引起網友們熱烈討論，紛紛留言表示「 倫（人）家情不自禁嘛⋯」、「年輕人終究是年輕人 太衝動了」、「當她他的家長真丟臉」、「古人說：早起的鳥兒有蟲吃，這是永遠不變的真理」、「到底..我高中都白讀了，有種羨慕的Fu」、「被抓包好糗喔」、「最主要還把女的留在那 自己先走????」，更有網友開玩笑的表示「在屋頂含我愛的人~」。