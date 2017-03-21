| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道南下78公里處火燒車意外 道路回堵中
 首頁 > 社會

回診駕駛撞傷人 婦人腳卡輪下眾人搶救

莊姓駕駛將車停進停車場前不慎撞上婦人（記者吳昇儒攝）

2017-03-21  13:46

〔記者吳昇儒／基隆報導〕今日下午1時許，基隆一名莊姓男子駕車前往衛生福利部基隆醫院回診，要將車輛停進停車場時，未注意左方一名婦人，一時不慎將她撞倒在地。婦人腳卡車輪下，醫院保全及護理人員一起將婦人救出，送醫急救。

莊姓駕駛表示，同一時間剛好注意一輛計程車的車行方向，未注意右方有婦人行走，一時不慎撞上她，真的很不好意思，妻子已經先陪婦人進入急診室就醫，自己先留在現場等警方抵達。

醫院保全說，大家看見婦人腳卡車底，立刻通報119並嘗試用長背板等物品將車輪撐開，3分鐘內將婦人救出。

莊姓駕駛在現場等候警方到場（記者吳昇儒攝）

婦人被眾人救起，送到急診室救治（記者吳昇儒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 回診 搶救 撞傷 駕駛
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：回診駕駛撞傷人 婦人腳卡輪下眾人搶救


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.