回診駕駛撞傷人 婦人腳卡輪下眾人搶救

莊姓駕駛將車停進停車場前不慎撞上婦人（記者吳昇儒攝）

2017-03-21 13:46

〔記者吳昇儒／基隆報導〕今日下午1時許，基隆一名莊姓男子駕車前往衛生福利部基隆醫院回診，要將車輛停進停車場時，未注意左方一名婦人，一時不慎將她撞倒在地。婦人腳卡車輪下，醫院保全及護理人員一起將婦人救出，送醫急救。

莊姓駕駛表示，同一時間剛好注意一輛計程車的車行方向，未注意右方有婦人行走，一時不慎撞上她，真的很不好意思，妻子已經先陪婦人進入急診室就醫，自己先留在現場等警方抵達。

醫院保全說，大家看見婦人腳卡車底，立刻通報119並嘗試用長背板等物品將車輪撐開，3分鐘內將婦人救出。

莊姓駕駛在現場等候警方到場（記者吳昇儒攝）