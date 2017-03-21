南二監首辦陶藝班 受刑人依古禮拜師

2017-03-21 12:54

〔記者王涵平／台南報導〕南二監開辦「陶藝及行銷」技能訓練班，今日開訓典禮，受刑人小春說，第1件作品要送家人，讓家人知道自己改過向上的心。

台南第二監獄典獄長簡文拱主持開訓典禮，學員11人先向南市陶藝學會理事許清全老師拜師，「拜師禮」依古禮準備束脩6禮，包括肉乾、芹菜、紅豆、蓮子、龍眼、紅棗，希望學員透過慎重的入門拜師，期勉勤學不懈、心懷師恩，老師回贈學員修坯刀、刮刀等陶藝工具，象徵傳習技藝，承諾收學員為徒，並傾囊相授，許清全表示，只要肯用心、肯努力，一定會有收獲。

因強盜案遭判刑7年的小春，刑期剩下2年，他說，國中曾學過素描等技藝課程，年少愛玩、血氣方剛，加入暴力討債集團，希望出獄前學成陶藝技術，一方面改善暴躁心性，未來也不排除從事相關工作。

26歲小春說，已經成家且有小孩，第一件陶藝作品將會送給家人，讓家人知道自己改過向善的心，也希望未來能成為小孩的榜樣，不要誤入歧途。