| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》荷蘭血戰波多黎各 進入突破僵局制
 首頁 > 社會

自製名片卡宣傳 掃描就可下單買毒

蘇姓藥頭為躲避警方查緝，在市區一間KTV隨機向民眾發送自製的公司名片，只要用手機掃描上面的QRCODE，就可加入時下最夯的通訊軟體「line、微信」，並在裡面下單買獨。（記者王駿杰翻攝）

2017-03-21  12:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕24歲蘇姓藥頭為躲避警方查緝，在市區一間KTV隨機向民眾發送自製的公司名片，只要用手機掃描上面的QRCODE，就可加入時下最夯的通訊軟體「line、微信」，並在裡面下單買毒，警方21日宣告偵破，起獲大批毒品咖啡包與Ｋ他命。

警方調查，蘇男有毒品前科，因販毒利潤好賺，便自製「告白氣球」名片到新竹市區的KTV發送，聲稱「只要一通電話，就可享有貼心服務，營造浪漫約會」，看似交友名片，實際上卻暗藏毒品交易玄機。

警方指出，只要用手機掃廟名片上的QRCODE，就可加入蘇男創立的「line、微信」群組，藉此吸收成員下單買毒，毒品交易則以「紅魔鬼、檸檬茶」為暗語，前者代表毒品的等級較高，吸起來爽度也更高。

新竹市刑警大隊科技犯罪偵查隊20日晚間於網路巡邏時，發現平日監控的蘇男意圖到市區活動，立即派員跟監，果然發現他駕駛轎車到一間KTV旁下車，便上前盤查，當場查扣「檸檬紅茶包毒品37包」、「小惡魔毒品咖啡包1包」、K他命9包（合計毛重332公克）、毒品分裝帶1包、電子磅砰1個及自製廣告會員卡14張。

警方指出，這些毒品咖啡包初步檢驗均呈現一、二級毒品陽性反應，蘇男也坦承發放自製會員卡給不特定人，供掃描QRCODE加入群組，販賣毒品給會員，全案訊後依毒品罪嫌法辦。

廣告
  • 警方21日宣告偵破，起獲大批毒品咖啡包與Ｋ他命。（記者王駿杰翻攝）

    警方21日宣告偵破，起獲大批毒品咖啡包與Ｋ他命。（記者王駿杰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 名片卡 掃描 販毒
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：自製名片卡宣傳 掃描就可下單買毒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.