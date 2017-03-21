自製名片卡宣傳 掃描就可下單買毒

蘇姓藥頭為躲避警方查緝，在市區一間KTV隨機向民眾發送自製的公司名片，只要用手機掃描上面的QRCODE，就可加入時下最夯的通訊軟體「line、微信」，並在裡面下單買獨。（記者王駿杰翻攝）

2017-03-21 12:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕24歲蘇姓藥頭為躲避警方查緝，在市區一間KTV隨機向民眾發送自製的公司名片，只要用手機掃描上面的QRCODE，就可加入時下最夯的通訊軟體「line、微信」，並在裡面下單買毒，警方21日宣告偵破，起獲大批毒品咖啡包與Ｋ他命。

警方調查，蘇男有毒品前科，因販毒利潤好賺，便自製「告白氣球」名片到新竹市區的KTV發送，聲稱「只要一通電話，就可享有貼心服務，營造浪漫約會」，看似交友名片，實際上卻暗藏毒品交易玄機。

警方指出，只要用手機掃廟名片上的QRCODE，就可加入蘇男創立的「line、微信」群組，藉此吸收成員下單買毒，毒品交易則以「紅魔鬼、檸檬茶」為暗語，前者代表毒品的等級較高，吸起來爽度也更高。

新竹市刑警大隊科技犯罪偵查隊20日晚間於網路巡邏時，發現平日監控的蘇男意圖到市區活動，立即派員跟監，果然發現他駕駛轎車到一間KTV旁下車，便上前盤查，當場查扣「檸檬紅茶包毒品37包」、「小惡魔毒品咖啡包1包」、K他命9包（合計毛重332公克）、毒品分裝帶1包、電子磅砰1個及自製廣告會員卡14張。

警方指出，這些毒品咖啡包初步檢驗均呈現一、二級毒品陽性反應，蘇男也坦承發放自製會員卡給不特定人，供掃描QRCODE加入群組，販賣毒品給會員，全案訊後依毒品罪嫌法辦。