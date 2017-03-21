警消結束搜救 李盈勳家屬：找山青協助

警消歷經20天找不到李盈勳，宣佈停止搜救任務，家屬則表示會繼續找山青幫忙，不放棄任何希望。（記者花孟璟攝）

2017-03-21 12:35

〔記者花孟璟／花蓮報導〕北市消防局李盈勳本月1日攀登花蓮南二子山失蹤，花蓮及北市、新北警義消、軍方搜索行動迄今20天都未能找到人，消防局日前開會決定，搜救任務今天結束，山上最後6員也已下到恰堪溪谷的起降點，等待直升機接回。

而李盈勳的妻子及家人半個多月來，每日到前進指揮所鳳林消防分隊守候、等待好消息。李妻說，很感謝警消及各界長期的持續搜救，對於任務已經結束，李妻說，已有私下協請萬榮鄉西林村熟悉地形的山青並懸賞30萬元搜救。

李妻也說，附近山區太過陡峭「不是一般爬百岳的搜救隊能勝任」，擔心會再有意外，因而未對外公布懸賞的消息，盼能夠儘快找到丈夫，不會放棄希望，如果再還是找不到，會找法師到附近招魂。

李盈勳與北市消防局2名同事相約，228連假到花蓮攀登南二子、二子山再下溪泡二子溫泉，不料第2天也就是本月1日紮營後，李外出尋找水源失蹤，2名隊員2日尋找1整天未果，3日下山求援、4日起包括北市、新北市、新竹消防局、內政部空勤總隊、空軍401聯隊山搜小組及義消、山青等入山搜救；8日則有民間磐石救難隊孫宏新渡溪時遭溪水沖走殉職。

花蓮縣消防局二大隊長王明忠說，前幾天已有開會討論，決定搜救任務至今天截止，心情也感到無奈，而所有消防、義消弟兄歷經20天也都兵疲馬困，目前山區最後6名救難人員已在今天上午下抵恰堪溪谷的直升機起降點，早上也請空勤直升機支援接人，因山區降雨不止未成成功，接下來將看氣候狀況儘速派機接回。