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小動作引來「池魚之殃」及「無妄之災」

2017-03-21  12:29

［記者楊政郡／台中報導］台中市清水區陳姓男子，在住處外看到一群「凶神惡煞」站在其兄的小客車旁，好像要吵架，為了顧車子，出聲「欲打架，去別的地方打，別站在車子旁」，王某等人很聽話就要離去，陳男認為這群人要鬧事拿起電話就想報警，王某等見陳某要報警動作，竟隨地拿起木製桌椅，就朝車子砸下去又朝陳某追打，檢方起訴28歲王男涉嫌傷害及毀損罪。

起訴書指出，王姓男子與父親及長兄去年5月12日晚間9時許，因與人發生糾紛，在清水區橋江南街巷口起紛爭，而住在該處的陳某聽到有人爭吵外出察看，看到王某等一群人就站在其兄愛車旁，而且兩造年輕人「凶神惡煞」好像要打架。

陳某預防萬一，就出聲「欲打架，去別的地方打，別站在車子旁」，王某父子等3人聽「在地人」如此講，很聽話就想離開該處，可是陳某認為兩造好像要吵架，基於公益隨手拿起手機打電話報警，但王某等發現陳竟然要報警，年輕的28歲王嫌一時氣憤，拿起路旁木製桌椅，就朝陳某剛剛說的愛車右側車門、右後車輪砸下去，已不堪使用，又拿破碎桌腳敲打陳某頭部，已有腦震盪、前額擦傷、左耳鈍挫傷等傷害。

被告坦承犯行，與被害人的說法相符，被告觸犯傷害及毀損罪嫌明確，依法起訴。

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  • 汽車，示意圖（記者楊政郡攝）

    汽車，示意圖（記者楊政郡攝）

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標題：小動作引來「池魚之殃」及「無妄之災」


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