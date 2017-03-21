小動作引來「池魚之殃」及「無妄之災」
2017-03-21 12:29
［記者楊政郡／台中報導］台中市清水區陳姓男子，在住處外看到一群「凶神惡煞」站在其兄的小客車旁，好像要吵架，為了顧車子，出聲「欲打架，去別的地方打，別站在車子旁」，王某等人很聽話就要離去，陳男認為這群人要鬧事拿起電話就想報警，王某等見陳某要報警動作，竟隨地拿起木製桌椅，就朝車子砸下去又朝陳某追打，檢方起訴28歲王男涉嫌傷害及毀損罪。
起訴書指出，王姓男子與父親及長兄去年5月12日晚間9時許，因與人發生糾紛，在清水區橋江南街巷口起紛爭，而住在該處的陳某聽到有人爭吵外出察看，看到王某等一群人就站在其兄愛車旁，而且兩造年輕人「凶神惡煞」好像要打架。
陳某預防萬一，就出聲「欲打架，去別的地方打，別站在車子旁」，王某父子等3人聽「在地人」如此講，很聽話就想離開該處，可是陳某認為兩造好像要吵架，基於公益隨手拿起手機打電話報警，但王某等發現陳竟然要報警，年輕的28歲王嫌一時氣憤，拿起路旁木製桌椅，就朝陳某剛剛說的愛車右側車門、右後車輪砸下去，已不堪使用，又拿破碎桌腳敲打陳某頭部，已有腦震盪、前額擦傷、左耳鈍挫傷等傷害。
被告坦承犯行，與被害人的說法相符，被告觸犯傷害及毀損罪嫌明確，依法起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 砸車
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 明朝寶藏曝光 「江口沉銀」傳說被證實
- 中鋼研發成功！潛艦鋼板水下900公尺不斷裂
- 郭泰源急性肝炎出院 張瓊姿心疼陪吃鍋慶生
- FIRST機器人大賽台灣選拔 南光學子研究品質獎奪第二名
- 金泰希疊疊樂Rain 公開恩愛秘訣
- 抗川普 德日加速推歐日FTA
- 彰縣測速照桿王 年進帳1200多萬
- 蘭展成果發表會 賴清德：目前無其他政治規劃
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 郭泰源肝炎緊急住院 女兒：他在國外已生病...
- 經典賽Live》荷蘭血戰波多黎各 進入突破僵局制
- 龍千玉談兒落淚 澄清救兒花費不到千萬
- 雲品報喜 去年營收、獲利創歷史新高
- 藍委酸前瞻計畫抄襲前朝 林全怒回：國家建設不必分是誰的
- Summer這句話 扭轉小宇命運
- 朴槿惠今早接受傳喚 檢方準備100頁以上提問內容
- 郭老師的跑步教室》用圖表回顧 2016 台灣路跑賽事
- 高價自費診所誕生 初診要1.2萬
- 司改國是會議》5年內縮編 終審法院法官擬減逾80人
- 湖口鄉私娼寮 半年內剷平
- 歐盟接招 英國29日啟動脫歐程序
- 原民領域劃設辦法送立院 仍可能退回修正
- 核廢料最終處置時程全曝光！
- 潛艦國造啟動 蔡英文：深化國防自主
- 內壢國小校舍無地基 將儘速拆除
- 幼兒感冒還是過敏？ 醫師教你簡單分辨
- 川普提高關稅 數千中企將倒閉
- 行政教師免超額？ 全教總轟賴清德畫錯重點
- 台北書展基金會 控前執行長黃寶萍違法
- 韓國客來台為何狂掃牙膏？ 網友說出重點在...
- 光六擦碰海釣船 海軍：雙方都有責任
- 虎尾下水道施工驚爆 民憂不定時炸彈
- 媽祖遶境新遶法 帶著媽祖騎腳踏車求平安
- 3月國民經濟信心調查 4指數彈升
- 李宛儒赴美採訪 感傷被誤認是韓星
- 立院初審 僑委增至200人 任期減為2年
- Rain傳豪擲1.5億買豪宅 築99坪愛巢寵金泰希
- 長安西路都更危屋 林洲民：盡快拆
- 明年1月起 塑膠柔珠全禁
- 中林路施工4度坍塌卻卸責 台電向高市府致歉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：小動作引來「池魚之殃」及「無妄之災」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分