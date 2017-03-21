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前高雄議員郭國志 賄選遭判3年半確定

2017-03-21  12:26

〔記者項程鎮／台北報導〕前國民黨籍高雄市議員郭國志被控以一票800元買票，最高法院維持高雄高分院見解，依違反選罷法的賄選罪，判處3年6月徒刑確定。

判決指出，郭國志103年底參選高雄市三民區第二屆市議員，透過中間人向選民買票賄選，同年11月13日晚上10時30分許，郭國志在高雄住處，拿5萬元給涂國東，要求涂男替他買票，涂男遂前往美髮店，拿800元給在美髮店工作的女子方美惠，要她投給郭國志。

涂男還在同年月27日中午，要求方女也以每票800元的代價，向其弟買票賄選，檢方接獲檢舉查獲本案，並查扣賄款1600元。

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