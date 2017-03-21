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木柵公營住宅工安意外 起重機鋼索斷裂砸中1司機

2017-03-21  12:04

〔記者姚岳宏／台北報導〕今天上午8時許，台北市木柵路二段一處公營住宅工地發生工安意外，當時頂樓起重機正在吊掛鋼筋，鋼索突然斷裂，吊鉤及鋼筋整個掉下，砸中下方另名正在下貨滿車鋼筋的60歲貨車司機，60歲司機當場倒地、失去意識，一旁工人見狀，趕緊通知119將他送往萬芳醫院急救，目前仍未脫離險境。

台北市政府勞動檢查處已派人到發生意外的「安康市場基地新建公營住宅」工地檢視，初步了解可能是塔吊的煞車失靈，造成纜繩斷裂脫落，砸中下方閃避不及的貨車司機，目前警方及勞檢人員還在釐清事發原因。

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  • 起重機正在吊掛鋼筋，鋼索突然斷裂，吊鉤及鋼筋掉下砸中另名貨車司機。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    起重機正在吊掛鋼筋，鋼索突然斷裂，吊鉤及鋼筋掉下砸中另名貨車司機。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

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