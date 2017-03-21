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案件再議次數 法務部長：將限2次

法務部長邱太三（右）宣布限制案件再議為2次，避免案件一再發回一審，左為高檢署檢察長王添盛。（記者項程鎮攝）

2017-03-21  12:00

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部長邱太三上午召開記者會，表示將限制再議案件次數為2次，並以檢方自行偵查取代2度發回，希望改善案件一再反覆發回續查，減少當事人和一審檢察官不必要負擔。

法界人士指出，再議新制實施後，類似江國慶冤案、八仙樂園塵爆案等，高檢署一再發回地檢署續行偵查的情形，將不再發生。

邱太三指出，每年二審檢察署受理5萬6千件到6萬件再議案件，發回續查的案件每年約有6千件，法務部希望二審檢察官能盡量自行偵查這些重復聲請再議案件，但為解省司法資源，法務部將修改內規，再議次數限2次。

另外，第2次再議時，如二審檢察官如維持不起訴，告訴人如不服，得向法院聲請交付審判，如二審檢方自行偵查後認為應起訴，應命令一審檢察官起訴。

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