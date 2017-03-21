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挺李永得 北市議員點名保大做專案報告

2017-03-21  11:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕行政院客委會主委李永得穿拖鞋遭警盤查，北市民進黨議員劉耀仁相挺李永得，放話開議後會點名保大到議會進行專案報告，甚至批評保大「皮在癢」；對此，台北市長柯文哲今天受訪時笑回，用幽默的方式把這事情解決掉，這國家每天要做的事情很多，不要每天為了這種雞毛蒜皮的事情這樣，「大家輕鬆一點，OK？！」

劉耀仁相挺李永得，日前在臉書貼上媒體頭版照片，發文嗆警：「皮在癢，下個月開議，我就來抽警政衛生委員會，叫保大來做專案報告，本人擅長止癢。」柯文哲今出席活動後被問及此事時，先是說幽默的方式把這事情解決掉就好。

但媒體進一步問，李永得的民進黨籍立委妻子邱議瑩很沒有幽默感的跳出來，批評警察「蠻瞎、超瞎、更離譜」，柯的看法？柯文哲則說，警察不可能不盤查，「警察該做的還是要做啊，如果不盤查，那就放個人形立牌就好了」，但方式要不要改進，請警察局內部再檢討就好。

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  • 台北市長柯文哲今天受訪時笑回，用幽默的方式把這事情解決掉，這國家每天要做的事情很多，不要每天為了這種雞毛蒜皮的事情這樣，「大家輕鬆一點，OK？！」（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲今天受訪時笑回，用幽默的方式把這事情解決掉，這國家每天要做的事情很多，不要每天為了這種雞毛蒜皮的事情這樣，「大家輕鬆一點，OK？！」（記者沈佩瑤攝）

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