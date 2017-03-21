不滿前妻撂人談贍養費 前夫揮刀趕人被回敬一槍

2017-03-21 11:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣1對離婚夫妻相約要談離婚贍養費，雙方都還沒開口，前夫一見到前妻帶著5位友人來助陣，心生不滿，隨即從家中拿出西瓜刀揮舞趕人，前妻友人也不示弱，持槍朝地面開了1槍後逃逸，彰化和美警分局宣告偵破，將開槍劉嫌等6人移送偵辦。

和美警分局表示，蕭姓男子與邱姓女子在去年離婚，雙方為了贍養費問題，相約14日深夜11時許，在蕭姓男子位於和美彰新路住處談判，不料，邱女帶著5名友人一起出現，蕭姓男子看到前妻帶著一群人來助陣，點燃內心的怒火，沒讓前妻踏入屋內，就拿出西瓜刀在自家門口揮舞趕人。

警方調查發現，由於蕭姓男子揮舞西瓜刀，陪同邱女前來的朋友也不甘示弱，同行劉姓男子便拿出改造手槍，對地面鳴槍示威，邱女及友人也隨即開車離開現場。

警方獲報後，調閱路口監視器影像，鎖定特定車輛，陸續逮捕開槍劉姓主嫌（27歲）等6人，起出作案改造手槍1枝與子彈3發，並在其他嫌犯住處起出毒品。

全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害自由等罪嫌，移請彰化地檢察署偵辦。

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