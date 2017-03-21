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借錢不成 他竟惱羞成怒揮刀傷人

2017-03-21  11:23

〔記者楊政郡／台中報導〕借錢不成竟惱羞成怒，昨晚在中市西區忠明南路，一名陳姓男子突然遭洪姓友人，從背後攻擊，還拿出美工刀劃傷頭部及背部，所幸傷口經過手術縫合後，無生命危險，警方已鎖定行凶歹徒，正全力追緝中。

警方調查，目前了解涉嫌出手傷人的洪姓男子（45歲），原是傷者陳男（28歲）同學的父親，兩人是舊識，但已多年未聯繫，洪嫌因被債務逼急了，需錢孔急，洪嫌一直要找陳家尋求協助，已經找了1個多月，好不容易20日傍晚找到陳男。

兩人先在外頭聊天，當晚回到陳家不久，洪嫌疑因一再開口借錢不成，惱羞成怒，一時情緒失控竟從背後攻擊陳某，還拿出美工刀朝陳男揮舞，致其頭部及背部受傷，所幸陳男送醫後沒有生命危險。正全力追緝洪嫌到案。

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  • 洪嫌借錢不成，揮刀對友人，血跡噴到桌上。（記者楊政郡翻攝）

    洪嫌借錢不成，揮刀對友人，血跡噴到桌上。（記者楊政郡翻攝）

  • 洪嫌行凶後被監視器拍到畫面。（記者楊政郡翻攝）

    洪嫌行凶後被監視器拍到畫面。（記者楊政郡翻攝）

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