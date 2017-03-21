竹東少女遭姦殺焚屍案 高院判主嫌無期徒刑

高院審理竹東少女遭姦殺焚屍案，今判主嫌林春雄（左）無期徒刑、何文軒判25年。（記者楊國文攝）

2017-03-21 11:30

〔記者楊國文／台北報導〕新竹縣男子林春雄，不滿女友黃曉雲遭輕度智能障礙的14歲邱姓少女辱罵「幹」、三字經，竟率黃女和三惡煞同事虐打邱女，林男不僅對她指侵，還指揮2嫌性侵邱女，5人還將遭虐死的她棄置竹東大橋下，還到卡拉OK歡唱，隔天竟潑汽油焚屍。檢方依殺人等罪對林男5人均求處死刑，一審以尚有教化可能，判五嫌均無期徒刑，高等法院今改依傷害致死、強制性交等罪，判主嫌林春雄、共犯陳哲儒無期徒刑，古志強28年、黃女20年、何文軒20年。

共犯陳哲儒無期徒刑

被羈押的林春雄、黃曉雲、何文軒出庭聆判，聆判後面無表情，還押時，林春雄認為判刑太重，將上訴最高法院。

古志強28年、黃女20年、何文軒20年

高院合議庭指出，審理尾聲，林春雄等五人表明願意賠償被害家屬近1100萬元，除林春雄、陳哲儒2人仍因犯行重大均判無期徒刑外，何文軒案發後還試圖打電話救邱女，黃女等人犯後均表達悔意，經台大醫院鑑定認為五嫌智能屬中低程度，容易衝動、欠缺控制能力，因此將黃女、古嫌、何嫌均從無期徒刑酌減刑期改判。

判決指出，黃曉雲與被害邱姓少女發生口角，前年5月17日晚間7時，黃女男友林春雄（32歲）與何嫌在網咖店徒手毆打邱女後，再由黃女男友林春雄、陳嫌、何嫌、古嫌、黃嫌分別騎乘車，強押少女至大同國小旁步道以竹棍、安全帽等物毆打被害少女，期間陳嫌還指使未成年的曾姓、謝姓女童毆打邱女，直到路人制止才停手。

林春雄等人隨後將邱女強押到竹東河濱公園竹林大橋下，或以拳打、腳踹邱女要害，還恐嚇邱女若不接受性侵就要被打死，最後指使古嫌、何嫌性侵她，邱女不堪凌虐倒地不起，5嫌將她丟在原地等死，離開現場跑去卡拉OK。

唱完卡拉OK後，陳嫌與古嫌返回竹林大橋下查看邱女狀況，發現被害少女死亡後，兩人將她棄置在偏僻草叢內，並返回卡拉OK店告訴眾人邱女死亡訊息，林男、陳嫌、古嫌與何嫌在晚間11時又返回現場，用砂石塗擦被害少女臉部，隔天為湮滅罪證，購買汽油點火焚屍。