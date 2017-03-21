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被假客戶詐騙匯出7000美金 他飛到香港凍結帳戶

2017-03-21  11:18

〔記者洪定宏／高雄報導〕在國際物流公司上班的張姓男子，收到假客戶催收貨款的電子郵件，他一時不查，分別匯出1萬3000元美金及7000元美金，發現有問題後報案，警方擋住第一筆，因尚未完成匯款程序，所以沒有損失；第二筆7000元美金則已匯到香港，張男緊急搭飛機到香港，直接要求銀行凍結帳戶，但款項仍需經過司法程序，才有機會領回。

高市苓雅分局成功路派出所表示，這起詐騙案發生在2月中旬，張男於週五先後到2家銀行匯款，事後查證發現被騙，於週六報案，員警協助聯絡銀行，以帳號錯誤方式，要求退匯止付。

所幸第一筆1萬3000元美金（約折合台幣40萬元）尚未完成轉帳程序，順利被擋下，張男沒有損失；但第二筆7000元美金（約折合台幣22萬元）已匯到香港。

張男不死心，週日專程搭飛機到香港，隔天週一上午奔往當地銀行，要求凍結款項，但必須完成當地的司法程序，才有機會領回。

警方指出，張男在國際物流公司上班，收到假客戶催收貨款的電子郵件，因為忙碌而未仔細查證，就到銀行匯款，所幸及時發現，擋下第一筆款項，第二筆雖然暫時無法領回，但沒有落入詐騙集團口袋，也算萬幸。

警方強調，得知屏東縣潘姓船長跨海追回被詐騙的辛苦錢訊息，有助鼓勵相關被害人積極透過司法程序討回公道，並呼籲民眾提高警覺，有任何疑慮，務必報案或撥打「165」反詐騙諮詢專線，以利警方在第一時間凍結詐騙帳戶。

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  • 張姓男子（左）專程搭飛機到香港，要求當地銀行凍結詐騙帳戶。（記者洪定宏翻攝）

    張姓男子（左）專程搭飛機到香港，要求當地銀行凍結詐騙帳戶。（記者洪定宏翻攝）

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相關關鍵字： 凍結帳戶 凍結戶頭 凍結詐騙帳戶 詐騙 詐騙集團
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